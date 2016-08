Campanha contra uso de álcool e drogas nas estradas

Sest/Senat, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, realizou blitz educativa

CARATINGA – Dias longe de casa e da família, prazos curtos, noites longas e a responsabilidade de levar cargas a seus destinos, a realidade nas estradas exige muita responsabilidade dos profissionais. Com objetivo de inibir o uso de álcool e drogas nas estradas, o Sest/Senat em parceria com a Polícia Militar Rodoviária realizou ontem uma blitz educativa na MG-329.

De acordo com o instrutor do Sest/Senat, Júlio Cezar de Souza, o Brasil é o 4º país no mundo com maior número de mortes causadas por acidentes nas estradas. Cerca de 50% dos acidentes com caminhoneiros, envolveram motoristas que faziam uso de álcool e drogas ilícitas, principalmente os estimulantes conhecidos como “rebites”. Acidentes com veículos de carga são perigosos e o risco de fatalidade é muito alto. Dirigir alcoolizado ou sob o efeito de substâncias ilícitas é crime e oferece perigo à vida. O Sest/Senat oferece, em diversas unidades pelo Brasil, assistência psicológica e auxílio no combate aos vícios causados por álcool e drogas.

O sargento Gleider ressaltou que é importante inibir o uso de drogas nas estradas, pois além de ser perigoso, é ilegal. “Segundo a lei de trânsito, o caminhoneiro tem direito a duas horas de descanso e quatro de trabalho, o que deve ser respeitado, evitando assim o uso de drogas”, disse.