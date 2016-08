PRF adquire aparelho para medir transparência de insulfim

CARATINGA – A Polícia Rodoviária Federal de Caratinga alerta condutores da região que conta agora com um aparelho para medir a transparência das películas popularmente conhecidas como insulfilm. O aparelho denominado Medidor de Transmitância Luminosa tem tecnologia que permite verificar o índice de transmissão de luz na película dos vidros instalados nos veículos. A atenção deve ser redobrada, pois quem utiliza o insulfilm fora dos padrões é multado e pode ter o veículo retido para regularização.

Atualmente é comum o uso do insulfilm por conta da sensação de privacidade e segurança que ele teoricamente proporciona, além da questão estética. “De acordo com a lei, é preciso haver no mínimo 75% de transparência no para-brisa dianteiro. O índice pode ser menor nos vidros laterais dianteiros (70%) e ainda mais baixo nos vidros laterais traseiros e no vidro traseiro (28%). Este índice costuma ser indicado no selo de autenticidade gravado na película”, explica o inspetor da PRF Luiz Tarcízio.

Quem descumpre o especificado está sujeito a multa de R$ 127,69 e ganha cinco pontos na carteira de habilitação. Além disso, o veículo fica retido até a retirada da película ilegal. “Portanto, a utilização do insulfilm no veículo demanda atenção, pois pode comprometer a visibilidade do condutor”, ressalta Luiz Tarcízio.

Com informações e fotos: Rádio Cidade Caratinga