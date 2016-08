Homem que falou que iria matar médico é detido pela PM

CARATINGA – A Polícia Militar, com apoio da comunidade, conseguiu prender o homem que havia entrado no consultório do médico Ivan Benedito da Silva e teria dito que sua intenção seria matá-lo. De acordo com o tenente Anderson, Ilton Marinho Rodrigues Júnior, 26 anos, foi reconhecido por populares quando estava em um ponto de ônibus, no Bairro Santa Cruz. Pessoas que viram o vídeo, postados nas redes sociais, que mostrava o acusado entrando no consultório do médico, chamaram a polícia, que deteve Ilton.

Já na delegacia, em conversa com a reportagem, Ilton contou que há dois meses sua esposa deu entrada no hospital com 41 semanas de gravidez, já no período de dar à luz e o médico teria dito que se tivesse que fazer o parto pelo SUS (Sistema Único de Saúde), a criança morreria, pois não faria. “Ele disse que na hora de ‘fazer’ a criança não lembramos dele e mandou minha mulher voltar para casa”, contou Ilton.

Depois de uma semana, Ilton voltou ao hospital com a esposa, que teve complicações no parto, pois já teria passado da época da criança nascer. “Desta segunda vez fomos atendidos por um médico muito bom, mas por causa da imprudência do doutor Ivan, minha mulher não poderá ter mais filhos. Graças a Deus a criança nasceu bem. Mas o doutor Ivan desmoralizou minha esposa, por isso fiquei revoltado. O que ele fez com ela, não gostaria que fizesse com mais ninguém. Hoje Deus pode ter o livrado de algo ruim, mas amanhã isso pode não acontecer”. Ilton disse ainda que não premeditou nada, mas estava revoltado e algo grave poderia ter acontecido com o médico. “Que sirva de exemplo, o fato de não ter condições financeiras não permite que ele faça isso”, ressaltou Ilton.

Ilton disse que não estava armado e simulou estar para que a secretária do médico ficasse assustada. O tenente Anderson informou que os militares estiveram na casa de Ilton, onde encontraram um ambiente familiar e também não havia arma de fogo. A esposa de Ilton confirmou a versão do marido e alegou, “que o médico a tratou de forma errada e por isso ele foi tirar satisfação”. Ilton que não tem passagens pela polícia, assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e, em seguida, foi liberado.

A reportagem tentou falar com o médico, mas foi informada de que ele não se pronunciaria sobre este assunto.