FINAL FELIZ: Adolescente que estava desaparecida é encontrada às margens da BR-116

INHAPIM – Com ajuda das divulgações na internet e apoio da comunidade, a Polícia Civil de Inhapim conseguiu encontrar Victória Luiza Ferreira da Silva, 14 anos. A adolescente tinha saído de casa e foi à catequese na noite da última terça-feira (28/6), porém ela não retornou para sua residência após o término da aula. Na manhã de ontem, Victória foi localizada em um restaurante às margens da BR-116, em Inhapim.

O borracheiro Grimaldo Ferrari foi o primeiro a avistar a menina e entrar em contato com a polícia. Grimaldo contou que, por volta das 6h desta quarta-feira (29/6), abriu a borracharia e viu a menina deitada em cima de uma pedra. “Perguntei se ela estava passando mal ou se estava perdida. Falei para ela levantar, mas continuou deitada. Fiz um café, voltei, perguntei se queria, mas depois ela saiu a pé e sumiu”.

Ainda inconformado com a situação, Grimaldo chamou a namorada e contou que viu uma menina, ela então disse que havia lido na internet o caso de uma adolescente desaparecida em Inhapim. Os dois foram de carro atrás da menina, mas não a encontraram, mas mesmo assim comunicaram o fato aos policiais que estavam em uma viatura.

Por volta das 19h de quarta-feira o mecânico fechou seu estabelecimento e foi embora sem notícias da menina, mas ontem pela manhã, ele a viu vindo do mesmo local. “Junto de dois colegas conversei com ela e disse que a mãe estava procurando-a, mas ela disse que não tinha mãe e que morava em São Domingos das Dores, mas como tínhamos certeza que era a garota desaparecida, a deixamos em um restaurante em que a proprietária já tinha sido sua professora e chamamos a polícia”, contou Grimaldo.

Os investigadores da Polícia Civil de Inhapim estiveram no restaurante e levaram a menina para a delegacia e chamaram sua família.

INVESTIGAÇÕES

O delegado Fábio Henrique de Souza disse que o caso é complexo, pois envolve uma menor ainda em formação de personalidade. “Desde que foi vista pela última vez começamos as investigações; por conta de um problema pessoal, ela ficou desorientada e fugiu. As investigações estão apenas iniciando”, afirmou o delegado.

O ALÍVIO DA MÃE

Leila Aparecida Ferreira, que estava inconformada com o desaparecimento da filha, se sentiu aliviada e ficou emocionada por vê-la novamente. Ela contou que sua irmã recebeu um telefonema informando que Victória havia sido encontrada em um restaurante.

“Nesses quase dois dias foi péssimo não saber onde ela estava, vegetei. Essa menina é o amor da minha vida, não desejo para pai algum o que passei. Agradeço a Deus, aos amigos, parentes e as pessoas que se empenharam e não desistiram, não me deixaram sozinha. Quero que ela saiba que eu a amo, carreguei sete meses dentro da minha barriga, lutei para ela chegar até aqui e continuarei lutando; se precisar dar o meu sangue por ela, eu dou. Ela não precisa preocupar com nada. Sofri demais”, contou a mãe ainda muito emocionada.

Victória disse apenas que pensou em voltar para casa, mas não sabia como chegar. A menina não disse o motivo de ter fugido.

Existe uma filmagem num comércio que fica na rua onde Victória mora que mostra a adolescente entrando na casa de um rapaz, saindo uma hora depois e caminhando sentido contrário ao de sua casa.

O caso é investigado pela polícia.