Cesta básica da classe média de Caratinga registrou alta de 4,96% em junho

CARATINGA – No mês de junho, o valor da cesta básica da classe média do município de Caratinga registrou alta de 4,96%. O resultado final do índice foi influenciado pela expressiva alta nos preços do feijão tipo carioca e do tomate comum de mesa.

A alta é resultado de problemas climáticos, que vêm reduzindo a produção, principalmente do feijão. Na época do plantio, em fevereiro, a chuva castigou as lavouras de feijão. Depois, em abril, foram 30 dias estiagem e agora, o frio. Os técnicos do Instituto Brasileiro do Feijão preveem que o preço do produto deve cair um pouco nos próximos meses, mas volta a subir em setembro, quando começa o plantio da próxima safra.

Nos primeiros seis meses do ano de 2016 a alta de preços registrada no índice já está em 15,20% e no acumulado em 12 meses o indicador atingiu 19,15%.

Evolução da cotação da cesta básica da classe média nos últimos 12 meses

O custo médio da cesta pesquisada em junho/16 foi de R$ 1.567,09, representando um acréscimo de R$ 251,89 em relação ao mês de junho/15 que teve registro de R$ 1.315,20 no custo da cesta de alimentos.

COMPORTAMENTO DOS PREÇOS

No mês da pesquisa, 16 produtos da cesta tiveram majoração de preços, 8 itens tiveram recuo nos preços e 6 produtos permaneceram com preços estáveis.

As principais altas de preços registradas na pesquisa do mês foram no feijão tipo carioca (46,8%), no ovo branco de galinha (9,3%), no queijo fatiado para lanche (12%), na batata inglesa (10,5%) e no tomate comum de mesa (43,4%).

As maiores quedas de preços foram registradas no mamão tipo papaia (-37,4%), na cenoura comum (-35,6%), no maracujá azedo (-31,4%), na cebola branca (-16,7%) e no limão branco comum (-15,6%).

Os produtos que apresentaram preços estáveis foram o pó de café comum, o pão francês, o açúcar refinado, o óleo de soja e o achocolatado em pó.

No mês de junho, os estabelecimentos pesquisados que apresentaram a cesta de alimentos básicos com preço mais baixo foram: Coelho Diniz (R$ 1.552,11) e o Real (R$ 1.518,23). Os estabelecimentos que apresentaram os maiores custos para a aquisição da cesta de alimentos para a classe média da região no mês foram o Irmão (R$ 1.615,16) e o Soares (R$ 1.582,88).

No 1º semestre de 2016, cabe destacar os principais aumentos de preços dentre os trinta produtos da cesta básica da classe média do município de Caratinga:

Batata inglesa = 93,0%

Feijão tipo carioca = 87,3%

Ovo branco de galinha = 49,7%

Manteiga tipo extra = 44,9%

Leite integral tipo longa vida em caixa = 31,8%

Conforme análise elaborada pelo professor Paulo Cezar Ribeiro, se o consumidor pesquisasse os menores preços no mês de junho entre os supermercados selecionados para a pesquisa compraria uma cesta de alimentos por R$ 1.348,68, assim, ele economizaria R$ 218,42 no mês, ou seja, 13,94% em relação ao preço médio apurado para a cesta de alimentos. Em 12 meses, a economia estimada para o consumidor da região ficaria em torno de R$ 2.621,00.

Com base nos custos dessa cesta de alimentos, calculou-se a renda média estimada para uma família padrão da classe média na região de Caratinga, que estaria em torno de R$ 6.216,16 em junho, equivalente a 7,1 salários mínimos de vigência nacional.

A 48ª edição da pesquisa da cesta básica da classe média de Caratinga foi realizada em quatro lojas de redes de supermercados da região pela aluna pesquisadora da FIC, Janaina Bendia, sob a supervisão do Professor Alexandre Leitão (Diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum) em parceria com o professor Paulo Cezar Ribeiro (coordenador do Núcleo de Extensão da Faculdade Doctum de Vitória).