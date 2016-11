Wesley Safadão em Caratinga: Venda de ingressos começa amanhã

CARATINGA – O cantor mais aguardado do momento e que está estourado em todo o Brasil, vai se apresentar em Caratinga. Wesley Safadão chega à cidade das Palmeiras no dia 24 de novembro, para um show que promete atrair grande público. O evento é mais uma aposta da equipe Saulo Pereira Produções, que ainda está em negociação de um possível local que possa receber a grande estrutura que está sendo preparada.

O cantor já tem uma trajetória na música, desde 2007, com a ‘Banda Garota Safada’, que era formada por seus irmãos e primos. Mas, ele caiu nas graças do público com o sucesso ‘Camarote’ e a parceria com a dupla Marcos e Belutti, com a música ‘Aquele 1%’. Hoje, o cantor e sua banda possuem uma média mensal de 25 apresentações, sendo que no período de festejos juninos no Nordeste, esse número ultrapassa a marca dos 40 shows.

O DIÁRIO DE CARATINGA conversou com o promotor de eventos, Saulo Pereira, que falou sobre a satisfação de trazer Wesley Safadão para Caratinga. “Estamos negociando esse show desde o início do ano. Hoje é o show mais caro do Brasil e para conseguir uma data dele é muito difícil. A gente não trouxe em um sábado e nem sexta-feira porque ele só tem data nestes dias da semana para o meio do ano de 2018. Só para se ter uma ideia da agenda do cara. Ele está trabalhando de terça a domingo, tirando a segunda para descansar”.

Ontem, Saulo divulgou um vídeo gravado por Safadão, em que ele confirma o show e faz um convite: ‘Galera boa de Caratinga- Minas Gerais, aqui é Wesley Safadão, dia 24 de novembro já está confirmado Wesley Safadão em Caratinga, vocês já estão sabendo (…). Dia 1° de junho agora vai começar as vendas dos ingressos, então, se prepara, corre logo e pega os primeiros. Beijão’.

Saulo afirma que a expectativa é de que o evento atraia pessoas de toda a região, movimentando a cidade e trazendo até mesmo turistas. “Agora conseguimos fechar e muita gente estava duvidando. Colocamos até o vídeo dele na rede social para mostrar que ele vai vir mesmo. E estamos esperando gente de toda a região, Valadares, Ipatinga, Manhuaçu, podemos esperar tudo. Hoje é um dos principais shows do Brasil”.

A abertura do primeiro lote acontece amanhã, na tenda do calçadão da Rua Miguel de Castro. Os preços são atrativos; quem comprar com antecedência vai adquirir seu ingresso por R$ 35 (pista), R$ 50 (área VIP) e R$ 70 (camarote- não é open bar). Mas, a cada virada de lote os preços serão alterados, por isso o promotor aconselha que os interessados procurem o mais rápido possível. “Vamos trabalhar pesado até novembro, se Deus quiser. Colocamos esse primeiro lote para a pessoa ir comprando agora, porque quando chegar perto da data, o ingresso estará caro. O conselho é comprar agora e garantir o seu. Vamos montar uma estrutura muito bacana para receber todo mundo”.