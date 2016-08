EM MOMENTOS DE CRISE… CRIE!

*Marcel Feliphe da Silva Pereira

O Brasil vive um momento ímpar de sua história, com um diagnóstico de recessão da economia e um confuso conflito na política. Muitos são os fatos que envolvem esse momento que marca uma passagem, uma transição para um mundo melhor. Inflação batendo a meta, baixo consumo e produtividade, taxa de juros alta, queda na produção, desemprego crescente, corrupção, são esses e outros fatores que são alarmes para uma crise, para demonstrar que algo está errado. E nesses momentos, mais do que nunca, é necessário observar tudo que esta em volta e checar as oportunidades que estão ao redor.

A palavra ‘Crise’, em japonês possui dois significados básicos, perigo e oportunidade. E é nesse entendimento que se busca o crescimento. No meio em que se vive, sempre existiu e sempre vão existir momentos de crise. Eles permitem a mudança no mercado, onde é necessário adaptação e inovação. É nesse instante que surge expectativas novas e aquele sentimento que há uma saída, uma oportunidade. Esse momento é muito importante para reflexão, planejamento e definição de ações que serão essenciais para o sustento e permanência no mercado. Infelizmente o que se vê são as ameaças e pontos fracos, ao invés de focar nos pontos fortes e oportunidades. Falando em foco, qual o seu foco nesta hora? Pense nisso.

A mudança é uma das principais características e atitudes necessárias para que esse momento seja de grande aprendizado e crescimento. Ser um agente de mudança passa ser indispensável e principalmente o fato diferencial para uma conquista. Esses, focam nas oportunidades e criam expectativas novas para que o momento atual seja transformado em um estado futuro que seja ideal. Em meio a tantas informações, a percepção de uma realidade cria oportunidade de algo novo e incentiva novas soluções e planos para um efetivo resultado.

Durante essa transição outro ponto extremamente importante é a inovação e a criatividade, que atualmente é um grande diferencial no mercado. Apesar de parecerem que são a mesma coisa, a criatividade nos fala ter a habilidade de gerar ideias originais e úteis para solucionar problemas do dia a dia, vendo as mesmas coisas que os outros todos os dias, mas pensando sempre em algo diferente. A inovação é a implementação de algo novo e diferente que resulta das mudanças e necessidades. E com certa frequência percebe-se que a criatividade e a inovação caminham juntas. Então seja diferente, pense em novas coisas, tenha novas ideias, e sempre faça aquilo que os outros não fazem.

Desta forma, para não parar e nem ficar a espera da turbulência passar, planeje. O planejamento traz uma organização do caminho a ser percorrido e com objetivos bem traçados e definidos há um controle mais seguro das decisões a serem tomadas. Não existe a forma ideal, ou até mesmo a postura certa nestes momentos de crise, mas há sim pensamentos, ações e atitudes que fazem a diferença no mercado. E neste mercado competitivo acirrado esse posicionamento faz com que as oportunidades apareçam e se tornem pontos principais para conquistas e crescimento. Essa ferramenta, o planejamento, aliada as estratégias, trazem uma compreensão da realidade a fim de alcançar vantagens competitivas e eficiência no caminho trilhado.

Assim, diante de tantas situações adversas e de um momento que tem exigido mudanças e atitudes, seja criativo e inovador, seja ousado, seja diferente. Não viva o momento de crise, e sim um momento de muitas oportunidades para se colocar em prática e se adaptar as mudanças que o mercado exige. E é nesse sentido que há necessidade de buscar compreender as diversas opções disponíveis e fazer escolhas para alcançar os objetivos para seguir com confiança no cenário em que se vive sempre almejando o Sucesso.

*Marcel Feliphe da Silva Pereira é administrador de empresas e professor do Curso de Administração Economia e Ciências Contábeis do UNEC- Centro Universitário de Caratinga.