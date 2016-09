NAS ONDAS DO RÁDIO, A PIONEIRA

* Eugênio Maria Gomes

“Bom dia minha gente. Deixe de preguiça, o dia já está raiando. Vamos Levantar!”. Na madrugada de um dia já muito distante, uma senhora da sociedade de Caratinga, sem conseguir dormir em razão do desconforto da gravidez, ao ouvir esta mensagem, tomou o rádio à mão, utilizou-o como se fosse um telefone, dirigiu-lhe frases do tipo “o que você tem com isso?”, “o que você tem a ver com a minha vida?” e “isso é problema meu!”, e o arremessou contra a parede. Uma passagem relacionada à grande atuação do saudoso Coronel Chiquinho – apelido do locutor Rivadávia Firmino da Silva –, comandando o programa na Rádio Caratinga “Pagodinho bom”. Um tempo em que o rádio era, sem dúvida, o principal veículo de comunicação com as pessoas no interior do país.

A Rádio Sociedade Caratinga foi fundada há exatos sessenta e seis anos, no dia 21 de setembro de 1948. Uma data que coincidiu com o dia dedicado, até então, ao Radialista, de acordo com um decreto assinado pelo ex-presidente Getúlio Vargas, em 1945. Data que foi alterada, em 2006, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, transferindo a comemoração para o dia 7 de novembro, dia do nascimento do músico e radialista Ary Barroso.

E foi no momento da “Ave Maria” daquele dia 21, do ano em que foi lançada a pedra fundamental do Maracanã, no sexto andar de um prédio localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, então Capital Federal do Brasil que os quotistas se reuniram extraordinariamente, elegeram uma diretoria e criaram a ZYS-6. Seu registro se deu em 2 de outubro de 1948 e, em 5 de novembro do mesmo ano, a Rádio Caratinga entrou no ar, operada inicialmente a partir de uma sala de um prédio onde esteve instalada por muitos anos a Papelaria Brasil do Tãozinho Vilela, mais tarde o Bazar Novo Mundo e depois a Casa Santa Maria, e hoje está o Lojão Santa Maria, na Praça Cesário Alvim. Pouco tempo depois, transferiu-se para o histórico endereço da então Rua dos Viajantes, 81. Atualmente, funciona na majestosa sede do Morro do Caratinga.

Os primeiros proprietários, Sebastião Brandão Brito, Waldemar Teixeira Ervilha, Breno Dutra de Mendonça, José Pedro Jorge, Athaíde Lopes Ramalho venderam a emissora para Mario Porto Brito e este para Joaquim Vicente Bonfim; os pioneiros eram de Ubá, enquanto Joaquim era de Caratinga. Há um documento publicado pelo antigo jornal “Município”, em 1954, em que Quinzinho Bonfim comunica estar assumindo o controle da emissora. Cerca de dez anos depois, a Rádio foi vendida para um grupo de Teófilo Otoni, os senhores Salim Teófilo Nacur, Clemente Maria e Francisco Onofre. Veio para a direção o competente Noé Rodrigues dos Santos, misto de radialista e jornalista. Paralelamente à direção da ZYS-6, Noé fundou o jornal semanal “Impacto”, que circulou por dois anos aproximadamente. Insatisfeito com os resultados, o mesmo grupo enviou para cá o jovem radialista Eurico Gade, que inaugurou um novo tempo no rádio interiorano. Vinha de experiência na Rádio Teófilo Otoni, a XYX-7, ao tempo do veterano Lourival Pechir.

Não demorou muito e Eurico, com raro tino comercial juntou-se aos caratinguenses, professor Monir Ali Saygli e o comerciante J. Moreira, adquirindo os três a emissora. Monir foi comentarista de futebol da Rádio Caratinga, como colaborador, por 29 anos; Jota Moreira, foi, por longo período, um dos maiores anunciantes da Rádio Caratinga, ao lado de Wantuil Teixeira de Paula, do grupo Petisco e Mara.

A história da Rádio tomaria um rumo vitorioso a partir do final dos anos sessenta, com a entrada no negócio dos senhores George Gade e Humberto Luiz Salustiano Costa, formando o conhecido “Trio de Teófilo Otoni”. Em 1968, ao lado de Eurico, assumiram o comando da Rádio Sociedade Caratinga, berço do maior complexo de comunicação da região, o SISTEC – Sistema Caratinga de Comunicação. O espaço, localizado no número 81 da Rua dos Viajantes, ficou pequeno para a grandiosidade em que se tornaria a empresa, sendo então transferida para uma área maior, própria, onde funciona atualmente.

A Rádio sempre teve papel fundamental na construção de uma nova sociedade em Caratinga e região, levando às pessoas informações e entretenimentos. A Rádio Caratinga desenvolvia um papel tão importante na vida das pessoas que, certa vez, um de seus diretores – Humberto Luiz –, chegando a um bar, em Santo Antônio do Manhuaçu, na companhia de Ziraldo e mais uma pessoa, recebeu o cordial “bom dia” do balconista, que também se dirigiu com a mesma calma a Ziraldo e o cumprimentou e, ao ver a terceira pessoa do grupo, pulou do balcão e gritou esganiçado: “gente, gente, o Coronel Chiquinho está aqui!”.

O rádio era o meio mais fácil de comunicação com as pessoas, principalmente com aquelas que residiam na zona rural. A Igreja, por exemplo, se utilizava muito deste expediente. Certa vez, na Diocese de Caratinga, o bispo dom José Eugênio Corrêa, solicitou ao locutor que avisasse aos ouvintes que, no domingo seguinte, conforme programação prévia, ele passaria nas comunidades crismando as crianças. Pediu que deixassem tudo preparado, porque passaria bem cedo. A comunicação, recebida com bom humor pela população e pelo sempre bem humorado dom Corrêa, foi transmitida mais ou menos assim pelo Coronel Chiquinho: “Vamos acordar gente. O Bispo mandou avisar que o horário de arrumar menino é cedo. Adiantem esse assunto logo porque daqui a pouco ele passará por aí”.

Era comum a Rádio servir de caixa postal para seus ouvintes. Parentes de cidades distantes enviavam cartas (que eram anunciadas no ar) e o pessoal da zona rural vinha buscá-las. Por muitos anos, era o elo mais importante entre a sociedade e o grande público. Ficou famoso o programa “Ronda Social”, por onde passaram nomes como Marise Portilho, Wolney Gualberto, Luiz Malta, com notícias dos bailes, casamentos, festas, batizados e outros eventos sociais. Há registros que indicam o antigo diretor Mário Brito exclamando no ar coisas do tipo “neste exato momento são… Quem tirou o relógio da parede?” e “fura a nuvem avião, fura a nuvem avião!”, quando passava algum avião sobre acidade enquanto ele desenvolvia o seu programa. Mas, uma das passagens que mais marcaram a atuação de Brito foi quando, ao final do capítulo da novela ele falava: “Participaram deste capítulo: eu, minha esposa Mirtes, Dênio Moreira e aquele que está ali no canto”. Dênio fez carreira no jornalismo mineiro, tendo atuado na TV Itacolomy e Rádio Inconfidência. Também fez sucesso Hamilton Macedo, no jornalismo esportivo. Outro que começou carreira no microfone da S-6 foi Rui Castro, que apresentava um programa sobre cinema, uma de suas paixões. Os programas de auditório marcaram época, desde os tempos do Cine Popular, passando pelo Cine Brasil e pelo magnifico Cine Itaúna, todos de saudosa memória.

Cabe um registro de destaque no mesmo período: o então diretor Edson Dornelas – um visionário – adquiriu em sua gestão modernos equipamentos de radiodifusão, como transmissor, mesa de som, picapes, tudo zero quilômetro de renomada marca PEB. Foi com este equipamento que a Rádio Caratinga conseguiu um feito extraordinário para uma emissora interiorana naquela época. Graças à moderna tecnologia da então Telefônica Caratinga S.A. (Tecasa) o memorável desfile no Maracanãzinho em que Stael Abelha foi eleita Miss Brasil em 1961 foi transmitido na íntegra com os equipamentos comprados por Edson. Cinquenta anos atrás, foram necessárias cinco conexões: Caratinga/Valadares/Muriaé/Nova Friburgo/Rio de Janeiro; hoje, se faz o mesmo trabalho até pelo celular.

Da professora Dora Bomfim Pereira do Vale, a Rádio Sociedade Caratinga ganhou o apelido de “perereca”, por estar presente em todos os lados. De fato, já naquela época, a Rádio Caratinga podia ser ouvida em todos os rincões do imenso município de Caratinga e até fora dele. Hoje, ao completar sessenta e seis anos de existência, encontra-se renovada, com mais vigor, dotada da mais alta tecnologia, atingindo a centenas de milhares de ouvintes, com qualidade e eficiência.

Neste dia, data em que também se comemorou, por muitos anos, o “Dia do Radialista”, não poderíamos nos esquecer de todos aqueles que fizeram desta emissora – pioneira na radiodifusão e motivo de orgulho de Caratinga e região – um veículo de comunicação e alegria: Carlos Alberto Fontainha, Coronel Chiquinho (Rivadávia Firmino da Silva), Derly Jéferson, Fernando França, Geraldo Araújo, J. Baranda, José Carlos Cerqueira, José Dionízio Rodrigues, Juarez Sales, Lincoln Ferreira, Luiz Araújo, Luiz Malta Coelho, Marize Ortilho, Messias Dias, Monir Ali Saygli, Nailton Gomes (Nairton dos Santos), Nelson Souza, Noé Rodrigues, Paulo Rosa, Sebastião Carlos Leite e Walter Nunes e todos os outros cujos nomes foram esquecidos.

E como crenças, valores e costumes não se alteram por decretos, congratulo-me neste dia com todos os radialistas e funcionários desta, agora, inovadora Rádio. Profissionais que levam a sério o seu trabalho, com dedicação, prestando relevantes serviços à comunidade: João Batista de Lima, Walter Nunes Fialho, José Tassar, Eduardo de Oliveira Souza, André Luiz de Barros, Marcos Inácio Gonçalves, Joaquim Carlos da Silva, Kleber Silva do Val, Adão Gomes dos Reis, Geraldo Magela Rodrigues, Rodrigues Rocha, Luciano Lisboa, Cleon Coelho, Edson Horta, Getúlio Dias, Pascoal Fraga, Clemilson Cassiano, Maria Raquel Baião, Andrelaine Pires, Hernandes Huebra, Felipe Emanuel Ribeiro, Delvair Domiciano Miranda e Cláudia Rihan Martins.

À atual diretoria da emissora – Humberto Luiz Salustiano Costa, Neyde Rihan, Íris Gontijo e Marcos Inácio -, o nosso reconhecimento por seu espírito empreendedor. Transpondo barreiras e vencendo dificuldades, ela tem propiciado não apenas à Rádio Sociedade Caratinga, mas a todo o Sistema Caratinga de Comunicação, alçar voos mais altos. A nossa Rádio 970 AM, com seus locutores, repórteres e todos os profissionais que não ouvimos – mas que estão no ar dia e noite, de domingo a domingo -, está de cara nova, de espírito renovado, cumprindo o seu fundamental papel na comunicação, através das ondas do rádio.

Parabéns, Rádio Sociedade Caratinga 970 AM.

* Texto escrito por Eugênio Maria Gomes com a colaboração dos jornalistas Carlos Alberto Fontainha e Humberto Luiz Salustiano Costa e dos professores Monir Ali Saygli e Dora Bomfim Pereira do Vale.