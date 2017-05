O seu celular está esquentando muito? Saiba o porquê e o que fazer!

Meu nome é Josias Viana, sou formado em tecnologia e com MBA em Marketing e Gestão, tenho mais de 20 anos de experiência com tecnologia, consultoria e projetos de grandes e medias empresas da área de TI, este será um dos muitos artigos onde iremos falar a respeito de tecnologias, tendências de mercado, procedimentos e padrões da área.

Bem, então vamos lá. Quase todo mundo hoje em dia tem um smartphone, isso já não é surpresa pra ninguém, mas alguns usuários dizem que o seu aparelho costuma esquentar com frequência e por algumas vezes até demais. Você já percebeu isso com seu aparelho? Esse aquecimento te incomoda tanto que você é uma dessas pessoas que até chega a colocar o seu celular na frente do ar condicionado para que o mesmo esfrie. Este artigo falará a respeito disso e tem o objetivo de esclarecer e entender um pouco mais do assunto. Primeiramente, todo mundo gostaria de saber por que os smartphones esquentam tanto? E, segundo, o que fazer quando eles ficam tão quentes?

Devido aos novos avanços das tecnologias móveis, os smartphones mais modernos se tornaram verdadeiros supercomputadores. São diversos núcleos de processamento, sistema operacional, núcleo de processamento gráfico, GPS e todo esse poder computacional demanda muita energia que, quando liberada, esquenta o aparelho. Mas, ao contrário do nosso computador eles não têm sistema de refrigeração, a chamada ventoinha. E cá entre nós, não ia combinar muito, não é? Brincadeiras à parte, é bom saber que a alteração de temperatura dos componentes internos do smartphone é completamente normal.

Temos basicamente dois fatores que são responsáveis pelo superaquecimento dos smartphones. O primeiro é a própria eletrônica embarcada no aparelho e o uso excessivo que fazemos dela o tempo todo. Para se ter ideia, um smartphone de última geração tem entre 30 e 40 milhões de transistores na sua arquitetura. Transistores, pra quem não conhece, são como interruptores – ligam e desligam o tempo todo cada vez que um processo é iniciado ou encerrado.

O segundo fator responsável pelas altas temperaturas dos smartphones, como muita gente já devia estar imaginando, são as baterias, que em cada processo de carga e descarga também liberam energia em forma de calor.

Somando esses dois fatores, eletrônica mais bateria, a fonte de calor é mesmo grande e pode facilmente chegar aos 50 graus centígrados. O lado bom disso tudo é que hoje, felizmente, toda essa variação de temperatura é prevista e controlada. Aparelhos mais modernos trazem inclusive um termômetro interno; assim, se o smartphone ultrapassar a temperatura limite estipulada pelo fabricante, o dispositivo desliga automaticamente para evitar danos ou riscos ao usuário.

Como dissemos logo no início, os smartphones são projetados para trabalharem com esse aquecimento e resfriamento normalmente, sem qualquer intervenção dos usuários. Mas incomodada com as altas temperaturas, muita gente costuma colocar o celular na frente do ar condicionado ou, os mais extremos, até na geladeira. Pois saiba que isso não é uma boa ideia e pode diminuir a vida útil do seu aparelho.

Ou seja, por mais que seu smartphone esquente e incomode, o melhor é não fazer nada! Se ele ultrapassar a temperatura limite de segurança, certamente desligará automaticamente para evitar problemas maiores. Ainda assim, se preferir, há duas coisas que você pode fazer para controlar um pouco esse superaquecimento: a primeira é desligar o celular por alguns minutos quando ele esquentar demais; e, segundo, administrar melhor seus aplicativos e fechar os Apps desnecessários rodando em segundo plano – eles e o consequente ‘abre e fecha’ dos transistores contribuem bastante para elevar a temperatura do dispositivo.

Vamos ensinar uma maneira de fechar facilmente os Apps em segundo plano no Android

Fechar um aplicativo e removê-lo da memória é muito fácil no Android. Primeiro abra a tela de multitarefa tocando no botão de multitarefa que seria este abaixo.

Caso seu aparelho não tenha este ícone dedicado (Como o Galaxy S4 ou HTC) você provavelmente terá o ícone impresso no aparelho ou pode tocar duas vezes no botão de Home para abrir a tela de multitarefa. Em seguida basta arrastar um aplicativo que está à esquerda para a direta da tela. Você perceberá que sua miniatura se “desgrudará” e deixará a tela. Isso fará com que o app saia da lista e também da memória do Android, pronto, com isso você irá controlar mais o seu aparelho evitando maiores problemas e que ele aqueça mais rapidamente.

