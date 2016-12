Casa Ziraldo abre exposição de telas do filme ‘A Paixão de Cristo’

Mostra reúne pinturas a óleo sobre tela do longa-metragem que causou polêmica em 2004

CARATINGA – A Casa Ziraldo de Cultura inaugurou ontem, a Exposição “Obras de arte inspiradas no filme A Paixão de Cristo”. A mostra reúne sete telas do artista plástico Xavier, com pinturas a óleo sobre tela inspiradas no filme de 2004 dirigido por Mel Gibson. Mostra fica aberta ao público até 11 de dezembro.

Xavier explica que as telas são uma releitura de fotografias do filme, algumas, inclusive, de bastidores. O artista escolheu este filme ter sido um sucesso e também por ter causado muita polêmica, além de trazer uma abordagem diferente das últimas horas de Jesus Cristo. “É um filme que fica na memória da gente.

Apesar de toda violência do filme, as telas não reproduzem estas imagens, mas sim os ‘flashes’, as memórias de Jesus. Foram nestes momentos que me inspirei”, conta o artista plástico.

O artista plástico observa que este filme chamou sua atenção por se diferente dos demais que retratam a paixão de Cristo. “Nesta produção, Maria, mãe de Jesus, tem um papel coadjuvante. O filme traz uma visão bem mais aprofundada”, avalia.

As sete telas de estilo realista levaram, em média, 45 dias para ficarem prontas. Medindo 1 m x 0,80 m, os quadros poderão ser adquiridos após o encerramento da exposição.