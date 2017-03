Eugênio Maria Gomes

Esta semana, eu tive a honra e a alegria de conduzir mais uma filha ao altar: Clara Isis uniu-se em matrimônio a Gustavo Viana Saraiva. Não, o foco deste artigo não serão as cerimônias do casamento – Civil e Religioso -, o show dado por minha neta Maria Eugênia, entrando com as alianças e cantando “Se essa rua fosse minha”, no florido corredor da Igreja do Carmo, como também não será a bela recepção acontecida no América Futebol Clube. Eu quero falar dos serviços, de toda essa movimentação necessária para que a festa aconteça e que são os grandes responsáveis pelo sucesso de todo empreendimento.

Enganam-se aqueles que pensam que, em matéria de entretenimento e celebrações, seja necessário trazer fornecedores de fora da cidade para que a festa seja a melhor possível. Muitos são os problemas que podem ocorrer entre a contratação e a entrega de serviços, sendo os mais comuns a dificuldade de acesso aos fornecedores, a qualidade do serviço entregue e a finalização dos serviços, com a retirada de equipamentos, sobras etc. Desta vez, não tive o menor problema, com qualquer dos nossos fornecedores. Isto porque optei, neste evento, por contratar os melhores profissionais da área, todos com endereços em Caratinga.

Um processo que teve início com a confecção dos convites – feitos com esmero pela Gráfica América, sob a supervisão da Carol -, e com os guardanapos em tecidos, bordados, feitos pela Faiko. Na sequência, a contratação do Cerimonial, algo que costuma causar muito estresse ao contratante e aos noivos. A empresa Back Soluções demonstrou que, realmente, trouxe uma solução para este tipo de serviços em Caratinga: foi perfeito. Gabriela e sua equipe deram um show de eficiência em todos os momentos, cuidando de cada detalhe do casamento civil, da cerimônia religiosa e na recepção festiva. Acessíveis, compromissados, bem equipados, não deixaram que nenhum detalhe comprometesse o brilho do evento.

O Conjunto Musical Metal Class demonstrou que está apto a provocar as maiores emoções em uma cerimônia religiosa. Mais: mostrou que sabe controlar e vencer eventuais adversidades. Os músicos, de posse dos mais diversos instrumentos, tais como violino, teclado, cornetas, flautas, bateria, violão, violoncelo, saxofone etc depois de vários ensaios das músicas escolhidas pela noiva, assim que esta entrou, ao som da “Ave Maria”, foram informados por um dos religiosos da igreja de que, caso fosse tocada uma música sequer, que não fosse sacra, o som da igreja seria cortado. Isto porque havia ocorrido uma reunião, naquela semana, na paróquia, e teria ficado decidido que doravante seria assim. O que o frei se esqueceu é que o casamento havia sido marcado há um ano, que eu pessoalmente fui lá várias vezes para levar documentos e que, jamais, me foi dito qualquer coisa sobre estilo musical. Ainda assim, a noiva optou, apenas, por música orquestrada. Eu, até, entendo o novo posicionamento, mas não posso concordar que um contrato seja alterado, sem aviso prévio e que a noticia da alteração seja dada, da forma como ocorreu. Bom, o que importa é que, não obstante a falta de cortesia no anúncio de que “a energia será desligada se a ordem não for cumprida”, assim como o descuido em não fazer um contato com antecedência, deixando para anunciar tal medida no meio de um casamento – comum para a igreja, mas único para o casal – o conjunto de músicos tirou de letra o incidente, alterou músicas e não deixou que nada comprometesse a bela celebração conduzida pelo Padre Vitório Baggi, nosso particular amigo, pessoa querida pelos caratinguenses e que se deslocou de São Paulo, apenas, para a celebração.

Por conta da chuva que caiu – graças a Deus! – no dia anterior ao casamento, tivemos que providenciar, com rapidez, a instalação de tendas para a porta da igreja e para a casa da noiva, onde ocorreu a recepção do casamento civil. A empresa DA Tendas foi não apenas rápida, mas eficiente na instalação dos equipamentos. Na segunda de manhã, tudo foi retirado, sem qualquer transtorno.

Por falar em casamento civil, como não registrar a leveza e a solenidade com que ele foi conduzido pelos amigos Dra. Adriana Patrício e pelo Sr. Ladir Firmino, respectivamente oficial de cartório e juiz de paz. Dá gosto ver um casamento feito por eles!

RR Decoração e Ambientação – leia-se Rovênia Rust – deu um show de decoração, transformando a Igreja do Carmo em um lindo jardim de flores brancas, para receber os convidados e os principais atores daquela noite. O salão do América se transformou com a decoração leve, bonita, acolhedora e de muito bom gosto. A disposição de todo aquele aparato permitiu a livre circulação das pessoas, recebendo elogios de todos durante a festa.

Buffet Artur Araújo se esmerou na preparação dos mais saborosos pratos, em um ritmo de atendimento que não permitiu a nenhum dos convidados usar a mais conhecida frase em cerimônias assim: “Garçom, por favor!” e a mesa de doces finos da Darly Muniz Gomes, a “Tia Darly”, foi uma das grandes sensações da festa, não apenas pela qualidade conhecida de seus quitutes, mas pelo acabamento e pelo visual do conjunto à mesa.

No palco, enquanto os convidados chegavam, Lorena Soares deu um show de interpretação. Seguida da Banda Mil e do DJ Metal, com o mesmo primor e qualidade vocal e instrumental. Banda Mil – leia-se Ercy Campos – um pouco antes do evento teve problemas com um dos componentes da banda. Substituiu o músico e, ainda, formou uma segunda banda para apresentação naquela noite.

A fotografia ficou por conta dos amigos Ângelo Rodrigues e Marcelo, do Foto Studio Itaúna. Acompanharam a noiva com uma paciência incrível, inclusive no salão de beleza montado no Vision Apart Hotel (show de estrutura, de atendimento e de educação no trato com os clientes) onde as madrinhas se reuniram para se tornarem, ainda, mais belas (Como se isso fosse possível – show de mulheres bonitas!). Fotografaram a noiva chegando, entrando e saindo do Impala ano 1960, gentilmente cedido pelo deputado Mauro Lopes, para transportá-la, sem falar no trabalho de fotografia na igreja, na festa, até altas horas da madrugada.

Enfim, temos em Caratinga uma gama de serviços capaz de tornar toda festa em um emocionante e requintado evento. O que mais ouvimos de convidados foram elogios e perguntas do tipo “vocês trouxeram o Buffet de onde?”, “o cerimonial é de Fora?”, “a decoração é de Valadares?”.

Trazer de fora para quê, se o melhor está aqui, perto de nós? Gente capaz de ladrilhar ruas, com carinho, respeito e competência, para o amor de qualquer um passar!

Eugênio Maria Gomes é escritor, professor e pró-reitor de Administração da UNEC – Centro Universitário de Caratinga. Secretário de Cultura do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais (GOB-MG) e membro das Academias de Letras de Caratinga e Teófilo Otoni.