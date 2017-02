Golpista que agiu em Caratinga faz vítima em Muriaé

DA REDAÇÃO – Homem acusado de aplicar golpes em Caratinga, Manhuaçu e Muriaé voltou a agir. Ele aparece em novas filmagens, registradas nesta quarta-feira (18), em Muriaé, onde aplicou mais um golpe num comércio da região central da cidade.

O golpe continua o mesmo. O homem entra fingindo que está falando ao telefone, aborda a pessoa responsável pelo caixa da empresa e avisa que o patrão mandou receber certo valor para pagar impostos, já que, segundo ele, trabalha com a contabilidade.

Assim ele fez em 19 de maio de 2014, quando conseguiu levar R$ 900,00 de uma empresa de ônibus intermunicipal sediada em Muriaé. Antes ele havia tentando enganar a funcionária de uma lanchonete.

Já no dia 09 de setembro de 2014, o homem enganou a caixa de um açougue recém-inaugurado no Centro de Muriaé e levou cerca de R$ 3.800. Nos dois golpes, teve registros das câmeras de segurança, mais o estelionatário não foi localizado pela polícia.

O mesmo autor, em março deste ano, se passando por advogado, levou R$ 820,00 de uma franquia do Subway, em Manhuaçu, e no mesmo dia, já na cidade de Caratinga, foi em outra lanchonete e também se passando por advogado, levou R$ 1.300. Sumiu e não foi encontrado.

A imagem dele está espalhada por todas as cidades e quem o ver deve comunicar com a Polícia Militar, pelo 190, ou com a Civil, pelo 197, antes que mais empresas sejam lesadas.