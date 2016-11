COLUNA ABRINDO O JOGO

Abrindo o Jogo com duas feras

Semana passada o programa Abrindo o Jogo, no Super Canal, recebeu a visita de duas feras quando o assunto é esporte. Marcelo Cruz, idealizador do GTE (Grupo de Tiro Esportivo) e Carlos Roberto Viggiano, secretário de Esportes da vizinha cidade de Inhapim. Ambos já demonstraram muita competência no que se propõem a fazer. Marcelo falou das últimas promoções de tiro no Vale do Aço, do sucesso com mais de 70 inscrições para diversas categorias. Desportista que é, não deixou de dar suas opiniões sempre contundentes sobre a atual fase do futebol caratinguense. Carlos Roberto teve a oportunidade de discorrer sobre a Copa Distrital de Inhapim, Campeonato Regional promovido pela Liga da cidade, na qual ele também é presidente. Profundo conhecedor histórico do nosso futebol, desde os tempos de jogador, Viggiano se mostrou preocupado com os rumos do esporte mais popular do mundo. Além disso, mais de uma vez se colocou a disposição para colaborar. Em 2013 conseguiu o feito de levar o UAI (União Atlética Inhapinhense) na disputa do título regional da LCD com a Associação de Bom Jesus do Galho. Embora não tenha conquistado o título, mostrou que apesar dos poucos recursos, podem-se fazer grandes trabalhos apostando na prata da casa. Depois de um longo bate-papo, Marcelo e Carlos Roberto ensaiaram uma “tabelinha” para a realização de um torneio de tiro em Inhapim.

Cruzeiro 3 x 1 Atlético: Fim do tabu

A surpreendente, e injusta -em minha opinião – demissão do técnico Marcelo Oliveira do Cruzeiro parece já ter sido superada. A estreia do “Pofexô” contra o Flamengo na quarta-feira passada foi boa em termos de resultado. Afinal, a Raposa somou três pontos e saiu da zona do rebaixamento. Porém, a qualidade do futebol deixou muito a desejar. Aliás, Luxemburgo mexeu errado, e contou com a sorte do Flamengo pecar tanto nas finalizações e na marcação da bola parada onde saiu o gol da vitória cruzeirense. Porém, o resultado serviu pra dar confiança ao time para o clássico. Embora antes de todo confronto entre Atlético e Cruzeiro é normal ouvir que não existe favorito, em minha opinião, o Galo pelo fato de estar em casa, diante da torcida e pelos últimos resultados, entrava sim com um leve favoritismo. Quando a bola rolou o Atlético pressionou com o esperado. Criou chances, e poderia até ter feito um placar ainda melhor depois do gol. Entretanto, desperdiçou as oportunidades. O gol de empate cruzeirense foi um lance de azar do zagueiro Jemerson. Porém, deu moral a Raposa para a volta da etapa complementar. A entrada de Gabriel Xavier deu qualidade de passe ao time, igualou o jogo, e a virada foi justa. Fiquei com a impressão que o Atlético foi surpreendido pela postura ofensiva do rival no Horto. Esse resultado pode ser o ponto de partida para a arrancada cruzeirense. Por outro lado, apesar da derrota, ainda acredito em grande campanha do Atlético.

Brasil 2 x 0 México: E daí?

Depois da vergonhosa eliminação na Copa do Mundo, ano passado diante da Alemanha, muitos brasileiros tiraram férias da Seleção Brasileira. Outros perderam ainda mais o interesse depois dos últimos escândalos na FIFA e consequentemente CBF. Portanto, não fico espantado em ouvir de muitas pessoas a pergunta se o Brasil vai jogar. A nona vitória sobre o comando do técnico Dunga em seu retorno melhorou os números do treinador. Mesmo sendo diante do time reserva do México, para aqueles que gostam da estatística é um prato cheio. Pra mim que nunca tive os números o meu ponto forte, vi uma seleção ainda sendo montada, sem seu principal jogador e único acima da média, com dificuldades para encontrar os espaços. A disputa da Copa América será uma boa oportunidade de ver se Dunga evoluiu taticamente e o time terá variações, ou será um time que jogará de uma forma só. O Brasil não entra como favorito na competição. Talvez isso seja bom pra baixar a bola de alguns que jogam bem menos que pensam.

Rogério Silva

