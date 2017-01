CARATINGA- Foi diplomado na tarde de ontem, no Salão do Júri Desembargador Salatiel de Resende Fernandes Neto, no Fórum Desembargador Faria e Sousa; Welington Moreira de Oliveira, o Dr. Welington (DEM), eleito no pleito de 2016 para o cargo... Matéria completa